O prefeito do município de Xinguara, Osvaldo Assunção, assinou e publicou decreto restritivo por 15 dias na quinta-feira (19), justificando serem medidas de emergência pela Covid-19. São 10 artigos que incluem a suspensão de aulas na rede pública e orientação para a rede particular de ensino também adotar as medidas.

Vedado o atendimento presencial em repartições públicas, com exceção a serviços essenciais. Os servidores foram dispensados das atividades pelo mesmo período, sem prejuízo à remuneração. Suspensão imediata de atividades culturais, esportivas, shows, eventos e reuniões públicas ou privadas.

Também estão suspensas no município, atividades no comércio como bares, boates, restaurante, lanchonetes, cinema, academias, clubes, parques de diversões.

O setor da alimentação pode funcionar, desde que seja a delivery, sem atendimento in loco para evitar aglomerações.

O decreto também recomenda que as instituições religiosas suspendam as atividades. A Igreja Católica realizou a última missa presencial na manhã desta sexta-feira (20).

Durante a primeira noite, de quinta-feira, moradores compartilharam vídeos nas redes sociais com o policiamento já fazendo valer as medidas. As fiscalizações serão exercidas pela Vigilância Sanitária, Departamento Municipal de Trânsito (DMT) e a polícia.

As sanções aplicadas pela Prefeitura ocorreram depois que o prefeito do município, Osvaldo de Oliveira Júnior, recebeu uma recomendação do Ministério Público Estadual, assinada pelos promotores Alexandre Moura Costa e Flávia Miranda Ferreira Mecchi.

