O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Xinguara, vereador Leandro Gomes – PSDB, após deliberação do colegiado em reunião realizada nessa quinta-feira, 19, expediu decisão sobre o parecer que trata das análise das contas do ex-prefeito Davi Passos, referentes aos anos de 2010/2011.

As Contas do exercício 2010, Resolução nº 13.639/2018, do Acórdão nº 31.674/2018 e exercício 2011, Resolução 13.220/2017, Acórdão nº 30.659/2017, do TCM-PA, que vieram com parecer pelas reprovações para serem julgadas pela Câmara Municipal de Xinguara.

No parecer, que teve como relator o vereador Leandro, foi aprovado por dois votos a um, com o voto dele, como relator e o do vereador Raimundo Amâncio – PSDB, membro. Ao contrário, votou o vice presidente da Comissão, vereador Amilton Pereira Cunha – Manga, do PSC, alegando “entender que os documentos acostados à defesa técnica não foram suficientes para desconstruir o posicionamento do TCM-PA”.

A defesa do ex-prefeito havia pedido prorrogação de prazo para se manifestar, alegando ausência da resolução do TCM-PA, nos autos do processo, documento necessário para assegurar a ampla defesa, tendo sido entregues no último dia 17, as provas que levaram embasaram a decisão da Comissão.

A Câmara Municipal de Xinguara foi notificada pelo Tribunal de Contas dos Municípios e, conforme o rito, levou à plenário no dia 11 de novembro, e na mesma data entregue à Comissão de Finanças e Orçamento.

Um fato descrito na decisão, revelou que o ex-gestor pleiteou judicialmente junto a Comarca de Xinguara, documentos, apreendidos por Ação de Busca e Apreensão referentes aos documentos, processo nº 0000035/41.2013.8.14.0065, que teriam sido retirados de seu poder, e retardado sua defesa à época, junto ao TCM-PA.

DEFESA

O ex-gestor alega que as irregularidade que estariam provocando as recomendações pela reprovação dizem respeito a:

– Descumprimento do disposto no art 212 da CF/88, com a aplicação no exercício do valor de R$ 5.203.541,25, que correspondeu a 18,64% dos impostos arrecadados e transferidos na manutenção, no desenvolvimento do ensaio e aprendizagem na Educação.

“Embora enviado fora do prazo, a LDO, a LOA e o PPA enontra-se no TCM-PA, considerando, portanto, que não ficou evidenciado indices de fraude nas constas de governo”.

Foram apresentados em mídia – pendrive, documentos entregues à Comissão, contendo licitações, pedidos de cópias de documentos para a Prefeitura Municipal de Xinguara, comprovante de pagamento do INSS e Guia à Previdência Social, parcelado.

VOTO DO RELATOR

Ao fundamentar seu parecer, Gomes observou que, no que se refere as Contas de 2010, a aplicação de R$ 5.412.159,16, seriam abaixo do estabelecido pela CF/88, artigo 212, correspondente a apenas 22% dos impostos arrecadados e transferidos na manutenção, no desenvolvimento do ensino e aprendizagem na Educação, enquanto o aplicado, teria sido na ordem de R$ 6.251.593,12 com aplicação em valores superiores ao exigido.

“A defesa nos apresentou os corretos cálculos que foram elaborados em consonância com a Orientação Técnica do TCM”, diz o relator.

Conforme a planilha apresentada demonstra 25% da receita arrecadada e transferida no exercício de 2011, corresponde ao montante de R$ 7.168.154,87, ao passo que foi efetivamente transferido o valor de R$ 7.224.594,33 para a manutenção e desenvolvimento do Ensino Municipal de Xinguara.

O Relator observou ainda que, nos dois casos, “o analista do TCM-PA não incluiu na receita tributária municipal as receitas inerentes às taxas do Poder de Polícia e de prestação de serviços, conforme dispõe a Orientação Técnica nº 01/2010/DAM/TCM/PA”.

A data para julgamento em plenário está marcada para do próximo dia 23, segunda-feira.