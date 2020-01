O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará divulgou edital para o preenchimento de vagas de níveis médio e superior. As inscrições podem ser feitas no site oficial da organizadora, a Fundação CETAP.

Os candidatos serão avaliados através das seguintes etapas: prova objetiva escrita (todos) e prova de títulos (somente para os cargos de nível superior).

Cargos e vagas disponíveis

Ao todo serão 15 vagas disponíveis para o candidatos com nível médio. Os cargos são para Agente Administrativo, cujo salário básico de R$ 2.015,86, acrescido de benefícios, e de Auxiliar Administrativo, com salário de R$ 1.193,04, mais benefícios.

Caso aprovados, os candidatos de nível médio serão distribuídos entre as cidades de Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém.

Os cargos para o nível superior são:

Advogado: com salário de R$ 8.207,86, mais benefícios, e vaga para Belém, pois é apenas uma vaga.

Farmacêutico Fiscal: com seis vagas e salário de R$ 4.079,11 somado a benefícios, com vagas para Belém, Castanhal, Marabá e Redenção.

Secretário Executivo Bilíngue ou Trilíngue: exigência de curso superior em Secretariado Executivo Bilíngue ou Trilíngue e situação regular no respectivo Conselho de Classe. O salário inicial é de R$ 3.630,40 e há apenas uma vaga para Belém.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no site da CETAP, até o dia 06 de fevereiro de 2020.

Para confirmar a participação, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 58,00 para as vagas de nível médio e de R$ 78,00 para as vagas de nível superior.

Provas

As provas escritas/objetivas acontecerão nos municípios Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém, no horário oficial de Belém.

A data da aplicação da prova objetiva será no dia 15 de março de 2020 (a confirmar).

As questões serão distribuídas entre os seguintes conteúdos: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Legislação, dependendo do cargo disputado. O gabarito preliminar está previsto para ser divulgado no mesmo dia da aplicação.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no site da Fundação CETAP.