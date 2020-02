O ano de 2020 é promissor para os concurseiros de plantão. No Pará, são 4.890 vagas disponíveis na carreira pública para diversos níveis de escolaridade e os salários podem chegar a até R$ 33 mil. Desse total, quase metade das vagas são para o interior do Estado. Porém, é bom ficar atento, pois as inscrições de alguns certames encerram nesta semana.

Parte das vagas é temporária, ou seja, estão abertos processos seletivos simplificados que visam contratar profissionais por tempo determinado, como o Hospital Ophir Loyola, que ofertam vagas desde assistente administrativo até médico. Os contratos serão de 12 meses, prorrogáveis ainda por igual período, desde que haja necessidade do hospital.

Há certames para vários níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior. Também há vagas nas forças armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, com vagas para municípios paraenses. As universidades públicas estão com vários editais destinados ao preenchimento de vagas para nível superior. Neste caso, as vagas também serão para a capital e campus do interior do Estado. Além disso, instituições de classe, como o Conselho Regional de Farmácia (CRF), que inclusive, inscreve candidatos até esta quinta-feira (6).

A Marinha e a Aeronáutica selecionam jovens para formação de sargento, soldado fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro e profissionais com nível superior nas áreas da saúde e engenharia. Os concursos são nacionais, mas as provas também serão aplicadas no Pará. No caso do concurso do Ministério Público Militar (MPM), certame que oferece o maior salário, R$ 33 mil, são apenas seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar. O concurso MPM contará com prova escrita objetiva, quatro provas escritas subjetivas, eliminatórias e classificatórias; quatro provas orais, eliminatórias e classificatórias; uma prova prática, classificatória; e avaliação de títulos, classificatória.