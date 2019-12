Em extensa agenda de trabalho no sul e sudeste do Pará neste sábado (30), o governador Helder Barbalho inaugurou obras que vão melhorar a qualidade de vida da população da região. O primeiro município a receber benefícios foi Conceição do Araguaia, na divisa com o Estado de Tocantins, distante mais de 1 mil km da capital, Belém, onde o governo do Estado entregou a Escola Estadual 14 de Abril e o novo prédio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Após mais de 30 anos da inauguração da Escola 14 de Abril, Helder Barbalho voltou para entregar nova estrutura física aos alunosFoto: Jader Paes / Ag.ParaO governador Helder Barbalho, que chegou ao município acompanhado dos deputados Igor Normando e Alex Santiago, acredita que o trabalho realizado no Sul do Pará, em parceria com as prefeituras, vem transformando a realidade da região. “Uma satisfação imensa poder estar aqui em Conceição. Estamos trabalhando muito por essa cidade, fortalecendo a parceria com o município para torná-lo ainda melhor. Já estamos com investimentos desde o primeiro semestre, com manutenção de estradas, construção de pontes e vários serviços, cuidando da área urbana e rural, fortalecendo ainda o turismo, gerando emprego e renda”, destacou o governador.

Para o prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins, a parceria entre Prefeitura e Estado só traz melhorias aos moradores. “Eu só tenho que agradecer ao governador Helder, que sempre olhou para Conceição do Araguaia e para o Sul do Pará com carinho. E essa parceria só vai fazer bem pra nossa população, que tanto precisa deste desenvolvimento”, ressaltou.

Pela estrutura diferenciada, a Escola 14 de Abril virou referência entre as já entregues pelo governo estadualFoto: Jader Paes / Ag.ParaNova estrutura – A Escola 14 de Abril foi a 25ª entregue em 11 meses de governo. A unidade de ensino agora conta com uma estrutura moderna e equipada. São 12 salas de aula, sala de educação especial (AEE), de vídeo, de leitura, biblioteca, laboratório de informática, laboratório multidisciplinar, quadra poliesportiva e outros espaços pedagógicos e de convivência, todos adaptados para pessoa com deficiência (PCD).

Além da estrutura física, a escola possui alguns diferenciais em relação a outras unidades de ensino. Um escovódromo, para higiene bucal dos estudantes; uma sala de descanso, que poderá abrigar alunos vindos de localidades distantes, e uma sala de educação física, para que os alunos possam aprender os esportes não apenas na prática, mas também na teoria. Espaços que transformam a Escola 14 de Abril em referência entre as 25 entregues até o momento.Os espaços pedagógicos e de convivência motivam alunos e professoresFoto: Jader Paes / Ag.Para

“Esta Escola foi inaugurada 33 anos atrás pelo meu pai, senador Jader Barbalho. Hoje estamos podendo entregá-la totalmente reconstruída, com uma estrutura fantástica, que vai assegurar que essas crianças e jovens que aqui tiverem estudando tenham uma abertura de um horizonte extraordinária, que só o estudo pode proporcionar para elas”, enfatizou o governador Helder.

A diretoria da URE, Ingrid Figueiredo, afirma que a Escola 14 de Abril surpreendeu a todos em Conceição do Araguaia, pelo nível de qualidade. “É um grande presente pra gente, que na verdade fomos até surpreendidos. Temos aqui todos os espaços pedagógicos e blocos para atender as mais de 600 crianças e adolescentes que estudarão aqui. Uma data que vai ficar marcada para nós, que tentamos fazer uma educação diferente, e o governador nos deu a honra de ter essa Escola”, disse a diretora.Helder Barbalho em um dos laboratórios equipados para as atividades pedagógicasFoto: Jader Paes / Agência Pará

A jovem Ana Carla Lima, de 13 anos, estudante da Escola 14 de abril, contou que ficou emocionada quando entrou pela primeira vez depois da reforma. “A gente fica até emocionada, tá tudo muito lindo, bem diferente de antes. Agora temos que cuidar daqui, para que sempre fique assim”.

Acessibilidade – Outra obra entregue à população de Conceição do Araguaia foi o novo prédio do Detran. Com 220 metros quadrados de edificação, os trabalhos duraram cerca de quatro meses até a conclusão, que possibilitou a construção de espaços para atendimento ao cliente, sala de gerência, de REC e para entrega de documentos, tudo com acessibilidade.

O novo prédio vai levar serviços que antes não estavam à disposição no município, como biometria e prova prática para emissão de carteira de habilitação (CNH), informou o diretor-geral do Detran, Marcelo Guedes.

“Antes, os moradores de Conceição do Araguaia tinham que se deslocar para outros municípios para terem acesso aos nossos serviços, o que não será mais necessário. É um sinal de um novo direcionamento do Ggverno do Estado, dando condição de trabalho e levando o atendimento para todos os municípios. O morador da região merece uma estrutura qualificada, como a que foi entregue aqui hoje, que servirá até como um padrão para as próximas”, ressaltou o diretor.

Assinatura de convênio – O governador Helder Barbalho assinou, ainda, em parceria com a Prefeitura local, um convênio para construção de 40 pontes em estradas vicinais do município.

“Estamos fazendo também a parceria para cuidar da área rural, não apenas com a presença da Emater, com o apoiamento para o produtor, mas também para dar garantias de segurança ao escoamento da produção para quem trafega pelas estradas. Estamos fazendo este trabalho desde o início do ano. Agora liberamos recursos para 40 pontes, permitindo que as estradas vicinais de Conceição do Araguaia estejam em condições para resistir, seja no inverno, seja no verão”, destacou Helder Barbalho.