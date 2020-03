A informação foi confirmada manhã desta quarta-feira, 18, durante uma coletiva de imprensa realizada na sala de reuniões da prefeitura municipal, após questionamento do Portal Canaã. Segundo o coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde, uma jovem que chegou recentemente de São Paulo, é o primeiro caso suspeito de coronavírus em Canaã dos Carajás.

“Realmente temos um caso suspeito aqui na cidade, é um caso leve, é como se fosse um resfriado normal, deu febre, tosse e mialgia, apenas isso. Ela [a paciente] chegou no dia cinco de março sem sintoma nenhum. Ela já veio apresentar sintoma agora em que nos encontramos num período de encubação do vírus, por isso ela se tornou um caso suspeito”, explicou Douglas Pacheco.

Por medida de segurança, a paciente, bem como o restante de sua família, o pai e duas irmãs, encontra-se em isolamento domiciliar.

“As normativas com relação à suspeita mudaram na manhã desta terça-feira que foi quando São Paulo e Rio de Janeiro foram enquadradas no critério,e a partir de ontem meio dia, já mudou a normativa e ela automaticamente se enquadrou porque essas duas cidades são locais de transmissão comunitária, que é aquela transmissão que você já pega de pessoa para pessoa e não sabe de onde que vem. Fizemos o isolamento domiciliar da pessoa, fomos até o seu domicílio e apuramos os fatos. Coletamos todas as informações possíveis para colocar na notificação dela. Os familiares também estão isolados”.

A identidade da paciente foi mantida em sigilo. Ainda de acordo com Douglas, nos próximos dias, ela deve passar por exames para detectar o vírus. “Já vamos proceder com a coleta de material para a análise”.

Para fazer acompanhamento, monitoramento e esclarecimentos de dúvidas da sociedade, o governo lançou o “Disk Coronavírus”, com um números de Whatsapp (94 99278-5942) onde a população poderá estar se comunicando virtualmente no horário de 8h a 18h.

Dentre as principais medidas e suspensões decretadas hoje pelo governo municipal, estão: