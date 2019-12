Oprograma de estágio do Bradesco está com inscrições abertas até o dia 27 de novembro pelo site oficial do banco. São ofertadas no total 240 vagas, em 16 estados, entre eles o Pará. A bolsa varia entre 2,4 mil reais a 3 mil reais.

O estágio tem duração de um a dois anos e podem se inscrever estudantes matriculados a partir do 2º ano/3º semestre dos cursos de administração, ciências (contábeis, da computação ou econômicas), comunicação social, direito, design, economia, engenharias, estatística, matemática, relações internacionais, sistemas de informação ou sociologia.

Para participar, é necessário realizar a inscrição através do endereço eletrônico oficial do banco e ter disponibilidade para o período de dois anos de estágio, exceto para estudantes de universidades que permitem o estágio apenas no último ano de curso.

Serão 198 vagas para área de varejo, sendo 40 para início em dezembro deste ano e 158 para fevereiro do ano que vem; 22 oportunidades para o setor de cartões e 20 para o financiamentos. Os selecionados cumprirão carga horária de seis horas e além da bolsa-auxílio, os estagiários recebem auxílio transporte no valor de R$ 152,00 e seguro de vida.

Além do Pará, as oportunidades são também para os estados de São Paulo, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

A seleção será realizado pela Cia de Talentos e terá testes de conhecimento, entrevista online, dinâmicas de grupo; teste de inglês, e entrevistas com os gestores e por fim a admissão.